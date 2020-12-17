نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مبارة اليوم أمام بيراميدز، كان بها منافسة بين كلا الفريقين.

وقال باتشكيو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" الشوط الأول لم نكن على مستوى جيد، وكنا غير منظمين على الرغم من أننا لم نترك بيراميدز يهدد مرمانا".

وأضاف مدرب القلعة البيضاء :" انتظرت انتهاء الشوط الأول لتعديل وتصحيح الأخطاء بين الشوطين".

وأتم تصريحاته قائلًا :" استطعنا في الشوط الثاني من تعديل الأخطاء وسيطرنا على زمام الأمور بنزول شيكابالا ومحمد أوناجم",

وتعادل الزمالك مع بيراميد 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.