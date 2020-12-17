نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الألماني يغرم حارس هوفنهايم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نجم هوفنهايم لضربة قوية بعد تغريمه على خلفية توجيه انتقادات لاذعة لحكم مباراة فريقه أمام باير ليفركوزن.

وفرض الاتحاد الألماني لكرة القدم غرامة كبيرة على أوليفير باومان حارس مرمى فريق هوفنهايم الألماني لكرة القدم، بعد انتقاداته لحكم مباراة فريقه التي خسرها أمام ليفركوزن 1-4 الأسبوع الماضي.

وقرر الاتحاد الألماني للعبة،اليوم الخميس، تغريم باومان مبلغ 8000 يورو (9800 دولار)، وذلك بعد أن انتقد مارتين بيترسن حكم المباراة في لقاء تلفزيوني مع شبكة "سكاي".

وقال باومان: "أنه من الجيد أن تلعب ضد 12" في إشارة إلى تحيز الحكم، وهي أحد الجمل التي استخدمها باومان عقب طرد اثنين من لاعبي فريقه واحتساب ضربة جزاء ضده.

وتقبل باومان قرار الاتحاد الألماني الذي أصبح ملزما الآن.