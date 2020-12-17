بيراميدز ينتقد تحكيم مباراة الزمالك: هل هذا هو المستوى الطبيعي؟

انتقد هاني سعيد المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ببيراميدز، إلغاء هدف إريك تراوري لاعب الفريق، في شباك الزمالك بالدقيقة الخامسة من بداية المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "هدف إريك تراوري لم يكن واضحا أنه غير متسلل من الملعب، ولكن شاهدتها بعد المباراة وجدت أنه بالفعل ليس متسللا، وأتساءل الآن ما السبب؟.. لا أريد الحديث بعصبية ولكن هدف مثل هدف اليوم ليس طبيعي أن يُلغي.. من أين أتى الحكم بهذه الثقة؟.. هل هذا هو المستوى الطبيعي للحكام؟!".

وعن التعادل قال سعيد: "النقطة غير مرضية ولكن الحمد لله، كنا ننتظر الفوز.. مازال أمامنا مشوار طويل، غير محبطين، مع المباريات سنصل للمستوى المطلوب، لست قلقا".

وعن احتفاله مع أحمد الشيخ بعد هدفه الاول مع بيراميدز، قال هاني سعيد: "كنت متوقع أن يسجل أحمد الشيخ هدفا، لعبنا مع بعض في المقاصة وتوقعت أن يسجل هدفا قبل نزوله".

وحل الشيخ بديلا خلال أحداث الشوط الثاني، ليلعب بدلا من محمود حمادة، ويسجل هدفا فور نزوله.

وعن تلقى فريقه هدفا قال هاني سعيد: "لدينا عادة سيئة ليس في بيراميدز فقط ولكن في مصر كلها، بأن يحدث حالة "سرحان" خلال المباراة، استغلها الزمالك وسجل هدفا".

وتعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بنتيجة 1- 1 فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية بالدوري الممتاز على ملعب استاد الدفاع الجوي ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 4 نقاط فيما يحصد الفريق السماوى نقطة وحيدة. وتقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول لفريق بيراميدز فيما أدرك مصطفى محمد التعادل. واتسم الشوط الأول بالمستوى الفنى المتوسط ولم يتم اختبار حارسى الفريقين باختبارات حقيقة فيما تبدلت الأمور فى الشوط الثاني، حيث شهدت انتفاضة بصفوف الفريق السماوى وأحرز أحمد الشيخ هدف التقدم فيما تعادل مصطفى محمد من عرضية محمد أوناجم وأضاع الأخير فرصة التقدم فيما ظهر حميد أحداد أنه خارج الخدمة. وبدأت مجريات الشوط الأول بمحاولات من جانب لاعبى الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وجرت محاولات من جانب ايريك تراورى وأحمد فتحى من الجبهة اليمنى لاختراق دفاعات الزمالك إلا أن محمود علاء نجح فى إبعاد الكرة ومرر عبدالله السعيد كرة طولية إلى ايريك تراورى داخل منطقة الجزاء واعترض اللاعب على عدم احتسابها ركلة جزاء وألغى محمد عادل حكم اللقاء هدفا أحرزه إيريك تراورى فى شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك بداعى التسلل فى الدقيقة الرابعة. وأرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية فى الدقيقة العاشرة نجح فى إعادتها إيريك تراورى إلى حارس مرمى فريق بيراميدز وأشهر محمد عادل فى الدقيقة 11 البطاقة الصفراء ضد لاعب بيراميدز محمود حمادة بعد عرقلته طارق حامد وفشل جون أنطوى فى الدقيقة 13 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة العرضية داخل منطقة الجزاء لتتحول إلى ضربة مرمى وكاد أشرف بنشرقي يهدد دفاعات بيراميدز بعدما توغل من الجبهة اليمنى ومرر الكرة عرضية ينجح فى إمساكها حارس مرمى المنافس. واضطر الدولى محمد عادل حكم اللقاء إلى إيقاف اللقاء بعد سقوط الغاني جون أنطوى فى الدقيقة 17 على الأرض من أجل الخضوع إلى العلاج وسدد المغربي حميد أحداد فى الدقيقة 23 كرة نجح حارس بيراميدز فى الإمساك بها وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 24 كرة بعدما استغل خطأ مدافع بيراميدز ليتصدى لها حارس المرمى وتتحول إلى ضربة ركنية ومرر أحمد فتحى كرة عرضية فى الدقيقة 28 داخل منطقة الجزاء للزمالك امسك بها بسهولة محمد أبوجبل حارس المرمى. ولم تفلح محاولات حميد أحداد فى الظهور بشكل جيد خلال مجريات اللقاء ولم يختبر حارس بيراميدز والزمالك على مدار نصف ساعة بأية كرات خطيرة على المرمى واحتسب محمد عادل حكم اللقاء ضربة حرة ضد فرجاني ساسي عقب عرقلته عمر جابر فى الدقيقة 37 واعترض لاعبو الزمالك على عدم احتساب ركلة جزاء فى الدقيقة 45 بعد سقوط أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء ونجح محمد ابوجبل حارس الزمالك فى إبعاد تسديدة خطيرة فى اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من لاعب بيراميدز طارق طه. ولاحت فرصة حقيقية للاعب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 50 وكاد ينفرد بحارس مرمى بيراميدز إلا أن شريف إكرامى حارس المرمى نجح على طريقة الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ وأبعدها من الوع طائرا برأسه بعيدا عن مرماه وتعرض الغاني جون أنطوى إلى الإصابة فى الدقيقة 55 بعدما نزل على قدمه من كرة عالية وخضع إلى العلاج واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 57 ركلة حرة ضد أحمد سامي لاعب بيراميدز بعد لمسه الكرة بيده. وأهدر فى الدقيقة 59 لاعبو بيراميدز فرصة تهديد مرمى الزمالك بعدما شهدت الخطوط الخلفية للفارس الأبيض ارتباكا لولا تصدى محمد ابو جبل حارس المرمى لتسديدة قوية من أحد لاعبى الفريق السماوى وشهدت الدقيقة 61 لجوء البرتغالى باتشيكو إلى الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا بديلا عن أحمد سيد زيزو فيما دفع مدرب بيراميدز باللاعب أحمد الشيخ بدلا من محمود حمادة من أجل تفعيل النواحى الهجومية. وأحرز أحمد الشيخ هدف فريق بيراميدز فى مرمى محمد أبو جبل فى الدقيقة 66 بعدما تلقى عرضية ساحرة من عبدالله السعيد وأسكنها فى شباك حارس الزمالك وأهدر حميد أحداد فرصة مؤكدة لإدراك التعادل فى الدقيقة 70 بعدما سدد كرة قوية تصطدم فى شباك حارس بيراميدز من الخارج وفى الدقيقة 72 دفع البرتغالى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمد أوناجم بديلا عن حميد أحداد وأحرز فى الدقيقة 74 مصطفى محمد هدف التعادل من تمريرة ساحرة لمحمد أوناجم أسكنها فى شباك شريف إكرامى وفى الدقيقة 77 أهدر محمد اوناجم فرصة إضافة الهدف الثاني للزمالك من إنفراد وأضاع الكرة بغرابة. ودفع فى الدقيقة 78 مدرب بيراميدز باللاعب أحمد توفيق وسدد كرة قوسة فى الدقيقة 79 تمر إلى جوار مرمى محمد ابوجبل حارس الزمالك وتعرض عبدالله السعيد للإصابة فى الدقيقة 81 وعاد الى اللقاء مجددا وسدد أشرف بنشرقى فى الدقيقة 83 قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافع بيراميدز لتتحول إلى ضربة ركنية وأنقذ شريف إكرامى فى الدقيقة 88 مرماه من فرصة هدف مؤكد بعدما سدد فرجانى ساسي كرة قوية أبعدها بيده إلى ضربة ركنية.

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