دودو الجباس: هدفنا المنافسة على الدوري وكنا نستحق الفوز أمام الزمالك

أكد دودو الجباس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن فريقه كان يستحق الفوز وليس التعادل أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة المحلية.

وقال الجباس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "كنا نستحق الفوز اليوم، كنا الأخطر وطوال المباراة في حالة تركيز عالية، ودخل مرمانا الهدف بغفلة".

وأضاف: "لم نكن جيدين في المباراة الأولى، وفي مباراة اليوم أداءنا أمام الزمالك حاولنا توصيل رسالة أننا سننافس على الدوري هذا الموسم، والنقاط ستأتي لاحقا، سنلعب أي مباراة على المكسب، وسيكون هذا اتجاهنا في أي مواجهة".

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة.