الزمالك راحة غدا .. والسبت يعود للتدريبات استعدادا لدورى الأبطال

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة غدا بعد الانتهاء من مباراة بيراميدز في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي.
وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، سجل أحمد الشيخ هدف التقدم لأصحاب الأرض وتعادل مصطفى محمد للفريق الأبيض.
ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت استعدادا للقاء جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.
التعادل رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الرابع، في حين يقتنص بيراميدز أولى نقاطه في الدوري ليحتل المركز الثالث عشر.
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