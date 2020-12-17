الرياضة

بي إن سبورتس تحصل على حقوق الدوري الإنجليزي حتى عام 2025

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عن تجديد الشراكة مع مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي حتى عام 2025.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشبكة القطرية ستكون قادرة على بث جميع المباريات التي تبلغ 380 مباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن العقد السابق بين الطرفين كان ينتهي في عام 2022. وعقب تجديد العقد، تستمر الشراكة التي بدأت في عام 2013 لسنوات عديدة مقبلة.

وعلق ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي على تجديد العقد مع بي إن سبورتس قائلاً:"يسعدنا الاتفاق على صفقة مهمة مع بي إن سبورتس التي تعتبر شريكًا طويل الأمد وقيِّمًا، لديهم سجل حافل في تقديم محتوى الدوري الممتاز عالي الجودة عبر جميع منصاتها".

  

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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