نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بي إن سبورتس تحصل على حقوق الدوري الإنجليزي حتى عام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عن تجديد الشراكة مع مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي حتى عام 2025.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشبكة القطرية ستكون قادرة على بث جميع المباريات التي تبلغ 380 مباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن العقد السابق بين الطرفين كان ينتهي في عام 2022. وعقب تجديد العقد، تستمر الشراكة التي بدأت في عام 2013 لسنوات عديدة مقبلة.

وعلق ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي على تجديد العقد مع بي إن سبورتس قائلاً:"يسعدنا الاتفاق على صفقة مهمة مع بي إن سبورتس التي تعتبر شريكًا طويل الأمد وقيِّمًا، لديهم سجل حافل في تقديم محتوى الدوري الممتاز عالي الجودة عبر جميع منصاتها".