نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافآت فورية للاعبي منتخب السويس عقب الفوز على السكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى منتخب السويس صرف مكافأة فورية للاعبين عقب فوز الفريق الاول على نظيرة نادى السكة الحديد نتيجة 2 - 1، في المباراة التى اقيمت اليوم الخميس بالقاهرة على ملعب السكة الحديد، ضمن منافسات الاسبوع الرابع بمجموعة القاهرة والقناة من دوري القسم التاني.

حيث احرز أهداف منتخب السويس ، اللاعب نور العريان في الشوط الاول، ثم اضاف النجم أحمد الجندي الهدف الثانى من ضربة جزاء.

وكان منتخب السويس خاض المباراة بتشكيل مكون من ، محمود كوكو، طارق مصيلحي، ابراهيم عوض، أحمد سيد ،نورالدين العريان،️ احمد فتحي عبد المجيد، مصطفي حافظ، أحمد فتحى ضيف، أحمد الجندي، ابو النصر حلمي، يوسف محمد، وفي الشوط التانى اجرى الجهاز الفنى 4 تغيرت بنزول، محمود سمير و رفعت مفتاح و أحمد زغلول و أحمد فوزى.

ويعد هذا الفوز الأول لابناء الغريب منذ انطلق المسابقة، ليرتفع رصيده الي 6 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد السكة عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.