نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت .. 8 مباريات هامة في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني.



ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة الهامة والمرتقبة :



1- المالية مع حرس الحدود



يستضيف فريق المالية بقيادة أيمن مجدى، نظيرة فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم، حيث يدخل المالية اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 5 نقاط، بينما فريق الحرس متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق الحمام بثلاثة أهداف نظيفة.



2- أبو قير مع الجزيرة



يلتقي فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس مع فريق الجزيرة بقيادة محمد سليمان، ويحتل أبو قير وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق دمنهور برباعية مقابل هدف، بينما الجزيرة في المركز السابع بعد فوزه على فريق الحمام بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.



3- الحمام مع البلدية



يلعب فريق الحمام بقيادة أيمن الجمل المدير الفني الجديد مع فريق البلدية بقيادة رمضان السيد، بملعب مركز شباب الحمام، ويتواجد الفريق المطروحي بالمركز الأخير، بينما فريق البلدية في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق فاركو بهدف دون رد.



4- سبورتنج مع دمنهور



يشهد ملعب نادي ويست سيتى بالإسكندرية، إقامة لقاء سبورتنج بقيادة أحمد فاروق دمنهور بقيادة محمد فايز.



يدخل فريق سبورتنج اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 5 نقاط بعد فوزه على فريق دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما دمنهور في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد هزيمته من أبو قير برباعية مقابل هدف.



5-الرجاء مع الأوليمبى



يستضيف فريق الرجاء بقيادة محمد عبد السميع فريق الأوليمبى بقيادة أحمد سارى بملعب مركز شباب مطروح.



الرجاء صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق المنصورة بدون أهداف، بينما فريق الأوليمبى صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق بنى عبيد بهدف لمثله.



6- فاركو مع المنصورة



يحتضم ملعب المكس، لقاء فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي مع فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد.



يدخل فريق فاركو اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد نقطتين بعد هزيمته من البلدية بهدف، بينما فريق المنصورة صاحب المركز السادس برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع الرجاء بدون أهداف.



7- بنى عبيد مع كفر الشيخ



يواجه فريق بنى عبيد بقيادة عادل صديق، فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطتين.



يدخل فريق بنى عبيد اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بعد تعادله مع فريق الأوليمبى بهدف لمثله، بينما فريق كفر الشيخ في المركز التاسع بعد تعادله مع بيلا بدون أهداف.

8- بيلا مع دكرنس



يلعب فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدى مع فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده، يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطتين بعد تعادل بيلا مع كفر الشيخ بدون أهداف وهزيمة دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدفين من سبورتنج.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- حرس الحدود 7 نقاط

2- أبو قير 7 نقاط

3- البلدية 7 نقاط

4- سبورتنج 5 نقاط

5- الأوليمبى 5 نقاط

6-المنصورة5 نقاط

7-الجزيزة3 نقاط

8- المالية نقطتين

9- كفر الشيخ نقطتين

10- فاركو نقطتين

11- دكرنس نقطتين

12- بنى عبيد نقطتين

13- بيلا نقطتين

14- دمنهور نقطتين

15- الرجاء نقطة

16- الحمام نقطة

