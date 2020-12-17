الرياضة

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الدولي االبولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني في الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست والتي أقيمت اليوم الخميس.

وتمكن محمد صلاح من إحتلال المركز السادس بقائمة اللاعبين المرشحين للحصول على الجائزة بعد حصوله على 25 نقطة فيما تواجد زميله في الفريق ساديو ماني في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وجاء ترتيب المرشحين لجائزة "ذا بيست" على النحو التالي:

1 – ليفاندوفسكي (52 نقطة).

2 – كريستيانو رونالدو (38)

3 – ليونيل ميسي (35)

4 – ساديو ماني (29)

5 – كيفين دي بروين (26)

6 – محمد صلاح (25)

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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