أشرف صبحي: ننتظر خطاب الفيفا لحسم الأسماء المعينة للجنة اتحاد الكرة الجديدة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة، من خطة الفيفا الموضوعة للانتخابات القادمة للجبلاية.

وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء اون تايم إن، الفيفا وضع خارطة طريق لمدة عام تنص على توجيه الشكر للجنة الخماسية الحالية.

وأضاف أنه لا يوجد أسماء مرشحة أو مطروحة حتى الآن، وننتظر خطابا آخر أو لجنة ستتقدم من الفيفا لحسم موقف الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع: "الفيفا يتعاون بشكل جيد مع الاتحاد المصري، لكن ما ستنص عليه لابد أن يتماشى مع مصالح مصر ولا يمسه أو يضره".

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية الحالية القائمة بأعمال الإتحاد المصري لكرة القدم تم مد فترة استمراراهم في منصبهم مرتين وذلك للظروف التي حدثت خلال الفترة السابقة بسبب فيروس كورونا.