الرياضة

«سيدات سلة الأهلي» يتأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط

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تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري المرتبط، عقب الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 89-52، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

أقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وقدّم فريق سيدات الأهلي مستوى متميزًا على مدى المباراة، ونجح في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والاستحواذ، وتمكن من تحقيق فوز مستحق، وركزت اللاعبات على السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات.

وانتهت الفترة الأولى بنتيجة  25-12، وسيطر الفريق على الفترة الثانية51-26، وجاءت الفترة الثالثة 72-40، لينهي الفريق الفترة الرابعة بنتيجة 89-52.

وكان «ناشئات سلة الأهلي» تحت 16 سنة قد حقق الفوز على الجزيرة بنتيجة 53-23، ومن المقرر أن يلتقي الفريق نظيره سموحة في نصف نهائي البطولة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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