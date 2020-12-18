«سيدات سلة الأهلي» يتأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري المرتبط، عقب الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 89-52، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.
أقيمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وقدّم فريق سيدات الأهلي مستوى متميزًا على مدى المباراة، ونجح في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والاستحواذ، وتمكن من تحقيق فوز مستحق، وركزت اللاعبات على السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات.
وانتهت الفترة الأولى بنتيجة 25-12، وسيطر الفريق على الفترة الثانية51-26، وجاءت الفترة الثالثة 72-40، لينهي الفريق الفترة الرابعة بنتيجة 89-52.
وكان «ناشئات سلة الأهلي» تحت 16 سنة قد حقق الفوز على الجزيرة بنتيجة 53-23، ومن المقرر أن يلتقي الفريق نظيره سموحة في نصف نهائي البطولة.
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