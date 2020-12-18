مسحة منتخب مصر للشباب تحدد بقاءه فى تونس أو العودة للقاهرة.. فيديو

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف منتخب مصر للشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليًا في تونس.
وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء اون، إن مازال منتخب مصر للشباب لديه فرصة للتواجد في البطولة وخوض المباريات وذلك بعد ظهور المسحة الحالية التي طالبنا بإجرائها للاعبين، وذلك يحسم الموقف.
وتابع: "إذا أظهرت المسحة وجود 16 لاعبا فسوف يستمر منتخب مصر في تونس لخوض مباراة ليبيا المقرر إقامتها غدًا الجمعة، وإذا فقدنا أي لاعب من الـ 16 فسوف نعود الى مصر ولكن طموحنا التواجد باذن الله.
اختتم منتخب الشباب تحت 20 سنة، استعداداته اليوم، الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
وخاض المنتخب مرانه اليوم وسط أجواء حماسية للغاية، حيث يرغب شباب الفراعنة في قهر الظروف التي يمر به الفريق عقب إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا المستجد.
وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الى 28 ديسمبر 2020، ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.
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