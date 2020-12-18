مسحة منتخب مصر للشباب تحدد بقاءه فى تونس أو العودة للقاهرة.. فيديو

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موقف منتخب مصر للشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليًا في تونس.

وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء اون، إن مازال منتخب مصر للشباب لديه فرصة للتواجد في البطولة وخوض المباريات وذلك بعد ظهور المسحة الحالية التي طالبنا بإجرائها للاعبين، وذلك يحسم الموقف.

وتابع: "إذا أظهرت المسحة وجود 16 لاعبا فسوف يستمر منتخب مصر في تونس لخوض مباراة ليبيا المقرر إقامتها غدًا الجمعة، وإذا فقدنا أي لاعب من الـ 16 فسوف نعود الى مصر ولكن طموحنا التواجد باذن الله.