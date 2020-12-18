ساسي: لم أساعد منتخب مصر للشباب ماليا.. نقلت المبلغ فقط

نفى فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك تبرعه بمبلغ 10 آلاف دولار لبعثة المنتخب المصري الشباب اثناء تواجده في تونس.

وكتب ساسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "توضيح هام أؤكد ان ما يتردد عن قيامي بدفع 10 آلاف دولار من جيبي الخاص لبعثة المنتخب المصري المتواجدة في تونس امر غير صحيح.. واقتصر دوري على نقل المبلغ حيث حصلت عليه من مسئولي المنتخب بمصر وقام اخي بإيصال البعثة في تونس نظرا للحاجة الملحة لسرعة وصول المبلغ وقمت بدوري للتأكيد على حبي لمصر وشعبها ".

وأكد وليد ماهر المنسق الإعلامى لمنتخب الشباب ظهور حالتي إصابة جديدتين فى صفوف منتخب الشباب بفيروس كورونا وفقا لـ المسحة التى خضع لها لاعبو شباب الفراعنة.

وثنائى منتخب الشباب اللذان تعرضا للإصابة بفيروس كورونا هما محمود صابر وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه منتخب الشباب عقوبة اعتباره منسحبا في مباراة تونس المقرر إقامتها غدا الجمعة فى إطار الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا فى ظل إيجابية 14 حالة فى منتخب الشباب إلى جانب حالتين جدتين اليوم الخميس ووفقا للائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" فإنه يستلزم تواجد 15 لاعبا فى الملعب بلقاء تونس.

كان الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود المعد البدني للمنتخب، واللاعبان مصطفى سعد وأحمد حسام، وصلوا إلى تونس، لدعم منتخب الشباب الذي يشارك في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وكان في استقبال الرباعي الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة، ورئيس البعثة، رفقة أحد مسئولي السفارة المصرية بتونس.

وفور وصول ثنائي منتخب الشباب سعد وحسام، توجها بسيارة كانت تنتظرهما إلى المختبر التابع للكاف لإجراء المسحة، بينما توجه الدكتور محمد أبو العلا ومحمد محمود للفندق الخاص باللاعبين المصابين بفيروس "كورونا".

وطلب الدكتور جمال محمد علي من طبيب المنتخب، تجهيز تقرير بحالة كل لاعب من المصابين بفيروس كورونا، والكابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، ومتابعتهم بدقة.

وخضع 3 لاعبين بمنتخب الشباب تحولت مسحتهم من ايجابية إلى سلبية، لأشعة مقطعية على القلب والصدر للاطمئنان على حالتهم،وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، وفي انتظار ظهور نتيجة الأشعة.

وخاض منتخب الشباب مرانه على الملعب الرئيسي باستاد رادس صباح اليوم، استعدادا لمواجهة تونس في الجولة الثانية بالبطولة غدا الجمعة.