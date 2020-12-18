روما يضرب تورينو 3-1 في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما الفوز علي منافسه تورينو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.
سجل أهداف روما كلا من مختريان في الدقيقة 27 وفيرتو من ضربة جزاء في الدقيقة 43 ولورينزو بيلجريني في الدفيقة 68 بينما سجل هدف فريق تورينو اندريا بيلوتى في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة يصعد فريق روما إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الايطالى برصيد 24 بالتساوي مع يوفنتوس صاحب المركز الثالث، بينما جاء فريق تورينو في المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط.
وشهدت المباراة طرد الظهير الأيمن لفريق تورينو، الإيفواري ويلفريد سينجو، في الدقيقة 14 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، بعد أن حصل على الأولى في الدقيقة السابعة.
وجاء تشكيل روما في بداية المباراة كالآتي:
حراسة المرمي : باو لوبيز
الدفاع : كريس سمولينج - مانشيني - ايبانيز
الوسط : بيريز - جونزالو -جوردان - سيبنازولا
الهجوم : لورينزو - مختريان - دجيكو
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