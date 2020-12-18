أشرف توفيق: رجال سلة الأهلي حققوا فوزا مستحقا على الزمالك

عبر أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري المرتبط، لافتا إلى أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب في الفترتين الأولى والثانية، قبل أن يتدارك اللاعبون الأمر وتحقيق فوز مستحق.

وأشار إلى أن اللاعبين أظهروا روحا قتالية عالية، على الرغم من قوة المنافسة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني عمل على علاج الأخطاء وهو ما ساهم في تحقيق الفوز.

وأضاف أن الجهاز الفني سوف يضع خطة مناسبة قبل المباراة الثانية بين الفريقين المقرر لها السبت، وأنه سيكون هناك تدوير للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى الدور التالي.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الزمالك بنتيجة ٢١-١٣، واستمر تقدم المنافس في الفترة الثانية بنتيجة ٣٦-٢٩.

وشهدت الفترة الثالثة صحوة كبيرة للاعبي الأهلي، لتنتهي بتقدم الفريق بنتيجة ٦٠-٥٢، واستمر تألق لاعبي الفريق خاصة إيهاب أمين وعمرو الجندي وأليكس يونج ومحمد أبو النصر ومودي الجارحي وإبراهيم الجمال، لتنتهي الفترة الرابعة والمباراة بفوز الفريق بنتيجة ٩١-٦٨.

وكان فريق ١٦ سنة لكرة السلة بالنادي حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة ٨٠-٥١، في المباراة التي أقيمت بينهما في نفس الدور من دوري المرتبط.