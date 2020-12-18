نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامج بدني نفذه الثلاثي يوسف أوباما وعمر السعيد وإسلام جابر لاعبو الفريق وذلك بعد عدم مشاركتهم في مواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز.

وأشرف علي تنفيذ البرنامج البدني للثلاثي جوزيه بيدرو مدرب الاحمال.

ومنح باتشيكو لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل استعدادا للمباريات المقبلة.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة الثانية من الدوري الممتاز بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في استاد الدفاع الجوي.