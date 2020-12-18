الزمالك يحسم مصير باتشيكو

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن موقف البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من الاستمرار في الفترة القادمة.

وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باتشيكو مدرب جيد ومستمر في صفوف الفريق".

وتابع: "فريق نادي الزمالك منظم ويقدم أداء جيد للغاية ونحن مركزين في تلك الفترة".