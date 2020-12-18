نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكة التحكيم الرياضي تتخذ قرارًا ناريًا ضد روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قرارًا ناريًا ضد روسيا، حيث تم استبعادها لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، بينها أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.

وقلص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة إلى النصف عقوبة الاستبعاد لأربع سنوات، التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" العام الماضي، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس، الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.