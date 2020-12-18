نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التونسي علي معلول تلقى عرضا أووربيا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الأهلي لم يتلقى عرضا من بيراميدز بشأن ضم اللاعب، مؤكدا على رغبة المسئولين بالمارد الأحمر في استمرار اللاعب مهما كان المقابل المادي لرحيله.

وأضاف، أن اللاعب بالفعل أبلغ مسئولي القلعة الحمراء بتلقيه عرضا من أحد الفرق التركية، لكنه يرغب في الاستمرار داخل جدران الأهلي خلال الفترة المقبلة، ولن يفكر في الرحيل سواء محليا أو أوروبيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة غدا في ثاني جولات الدوري الممتاز، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الأهلي we السلام في السابعة والنصف مساء.