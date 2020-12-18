مفاجأة.. تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إصابات لاعبي منتخب الشباب بكورونا والذين يتواجدون في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا.
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تحول تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية من الثنائي الذي أثبتت الفحوصات تعرضهم للإصابة بالفيروس مؤخرًا".
وتابع: "حال استمرار سلبية مسحة هذا اللاعب فيحق لمنتخب الشباب المشاركة أمام تونس في لقاء الجمعة".
وكان عمر ربيع ياسين قد أكد في تصريحاته له أن سفير مصر في تونس قد اصطحب الثنائي الذي تعرض للإصابة إلى أحد المعامل المعتمدة من أجل إعادة مسحتهما وأثبتت تعافي أحد الثنائي.
اختتم منتخب الشباب تحت 20 سنة، استعداداته اليوم، الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
وخاض المنتخب مرانه اليوم وسط أجواء حماسية للغاية، حيث يرغب شباب الفراعنة في قهر الظروف التي يمر به الفريق عقب إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا المستجد.
وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الى 28 ديسمبر 2020، ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.
اختتم منتخب الشباب تحت 20 سنة، استعداداته اليوم، الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
وخاض المنتخب مرانه اليوم وسط أجواء حماسية للغاية، حيث يرغب شباب الفراعنة في قهر الظروف التي يمر به الفريق عقب إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا المستجد.
وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الى 28 ديسمبر 2020، ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.
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