وكيل أتشمبونج: اللاعب حصل على حكم بمليون و200 ألف دولار بعدما اتهم الزمالك بالعنصرية

قال وائل الخربتاوي، وكيل أتشمبونج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن القضية التي كسبها اللاعب من قبل فيفا كانت منذ سنتين.

وأكد الخربتاوي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك كسب الجولة الأولى في تلك القضية بينما كسب اللاعب الجولة الثانية وتحولت الغرامة من 400 ألف دولار إلى مليون و200 ألف دولار".

وتابع: "اللاعب استند إلى أن نادي الزمالك كان يعامله بطريقة غير آدمية واتهمهم بالعنصرية ولكن هذا الكلام غير صحيح تمامًا واللاعب تحايل على الفيفا".

وأكد الخربتاوي أن "موقف الزمالك في قضية أتشمبونج ضعيف لأن اللاعب حصل على الحكم الخاص به من محكمة الاستئناف".

وتابع: "من حق الزمالك الطعن وسيتم قبوله شكلا ولكن سيتم رفضه موضوعًا".

وشدد: "الزمالك موقفه ضعيف للغاية ولا يتبقى له أي حلول سوى التواصل مع اللاعب وحل الموقف بشكل ودي والزمالك سيتأثر بالقيد في الميركاتو الصيفي وليس الشتوي".