نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة تونس اليوم الجمعة ضمن مباريات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وفجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إصابات لاعبي منتخب الشباب بكورونا والذين يتواجدوا في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تحول تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية من الثنائي الذي أثبتت الفحوصات تعرضهم للإصابة بالفيروس مؤخرًا".

وتابع: "حال استمرار سلبية مسحة هذا اللاعب فيحق لمنتخب الشباب المشاركة أمام تونس في لقاء الجمعة".

وكان عمر ربيع ياسين قد أكد في تصريحاته له أن سفير مصر في تونس قد اصطحب الثنائي الذي تعرض للإصابة إلى أحد المعامل المعتمدة من أجل إعادة مسحتهم وأثبتت تعافي أحد الثنائي.