نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية في مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مجموعة القاهرة، بدوري القسم الثالث، إقامة مواجهات نارية من العيار الثقيل، في الثانية والنصف من عصر السبت، بالأسبوع الثالث، لدوري القسم الثالث.

ويقدم الفجر الرياضي مواجهات الجولة المرتقبة :

1- اتحاد الشرطة مع العبور



يستضيف فريق اتحاد الشرطه متصدر المجموعة بقيادة محمود سعيد برصيد 6 نقاط نظيرة فريق العبور بقيادة عطية السيد صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق الأميرية بهدف.



2- مصر للتأمين مع بنها

يخوض فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عيده برصيد 4 نقاط لقاء هام أمام فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة سعيد مدبولي برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق سراى القبه بستة أهداف نظيفة.



3- بهتيم مع المرج



يلعب فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد رضوان برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق الماظه بدون أهداف ، مع فريق المرج الذي يحتل المركز التاسع برصيد 3 نقاط بقيادة على سليمان.



4- الغابه مع اسكو

يلتقي فريق الغابه صاحب المركز السادس بقيادة عمرو الدالى برصيد 3 نقاط مع فريق اسكو بقيادة أشرف أبو رجيلة الذي يحتل المركز السابع برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق المرج بثلاثة أهداف نظيفة.



5- الشمس مع شباب طوخ

يحل فريق طوخ صاحب المركز الثالث بقيادة محمد خطاب صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع مصر للتأمين بهدف لمثله ضيفأ ثقيلأ على فريق الشمس صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد علي برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق قليوب بهدف لمثله.



6- سراى القبه مع البلاستيك



يلتقي فريق البلاستيك صاحب المركز الحادى عشر بقيادة تامر عبد الخالق برصيد نقطتين أمام فريق سراى القبه صاحب المركز الأخير.



7- ايروسبورت مع ألماظة



يستضيف فريق ايروسبورت صاحب المركز العاشر بقيادة هشام يكن برصيد نقطتين نظيرة فريق ألماظة صاحب المركز الرابع عشر بقيادة جمال ترك برصيد نقطة وحيدة عقب تعادله مع فريق بهتيم بدون أهداف.



8- الأميرية مع قليوب



يواجه فريق الأميرية صاحب المركز قبل الأخير بقيادة خالد سعد بدون رصيد بعد هزيمته من فريق العبور بهدف فريق قليوب صاحب المركز الثالث عشر بقيادة هشام السيد برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق الشمس بهدف لمثله.



ترتيب المجموعة السادسة



1- اتحاد الشرطة 6 نقاط

2- بنها4 نقاط

3- طوخ 4 نقاط

4- الشمس 4 نقاط

5- مصر للتأمين 4 نقاط

6- الغابه 3 نقاط

7- اسكو 3 نقاط

8- العبور 3 نقاط

9- المرج 3 نقاط

10- ايروسبورت نقطتين

11- البلاستيك نقطتين

12- بهتيم نقطتين

13- قليوب نقطة

14- الماظه نقطة

15- الأميرية بدون نقاط

16- سراى القبه بدون نقاط