نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن تصويت البدري وعبدالله السعيد في جائزة ذا بيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الثنائي حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، وعبدالله السعيد قائد الفراعنة، بالادلاء بصوتهما في مسابقة الأفضل في العالم "ذا بيست".

الثنائي وضعا محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، في المركز الأول بالتصويت في الجائزة.

يشار إلى أن محمد صلاح قد تواجد ضمن القائمة المختصرة التي ضمت 11 لاعبا مرشحا للفوز بالجائزة، والتي اقتصرت في النهاية على 3 لاعبين، والتي تم إعلانها مساء أمس الخميس.

وحصد روبرت ليفاندوفسكي جائزة الأفضل في العالم بعد منافسة قوية مع ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريسيتانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وجاء تصويت حسام البدري مدرب منتخب مصر على النحو التالي:

1 - محمد صلاح (ليفربول)

2 - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

3 - ليونيل ميسي (برشلونة)

بينما جاء تصويت عبد الله السعيد قائد منتخب مصر كالآتي:

1 - محمد صلاح (ليفربول)

2 - ليونيل ميسي (برشلونة)

3 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)