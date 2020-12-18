كلوب يستقر على بديل نجم ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي على بديل لاعب وسط الفريق الهولندي جورجينيو فينالدوم، حال رحيله في نهاية الموسم الحالي.

وارتبط إسم فينالدوم صاحب الـ 30 عامًا، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بالانتقال إلى برشلونة، نظرا لعدم توصله لاتفاق مع إدارة الريدز بشأن التجديد حتى الآن.

ويعد البرتغالي ريناتو سانشيز صاحب الـ23 عامًا، لاعب وسط ليل الفرنسي، هو الأقرب لخلافة فينالدوم في ليفربول، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.

ريناتو انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ بعد ظهوره بشكل لافت مع منتخب بلاده، ولم يحالفه الحظ في أليانز آرينا ليقرر بايرن إعارته إلى سوانزي سيتي، قبل أن يعود إلى بايرن من جديد، ومنه إلى ليل.

وأبدى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إعجابه بالمستويات التي يقدمها ريناتو مع ليل، وسيدفع إدارة ناديه للتعاقد مع اللاعب، حسب ما أشارت التقارير.

ومن المتوقع أن يوافق مسؤولو ليل على بيع ريناتو، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب فيروس كورونا.