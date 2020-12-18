ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020

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عمر شويل - جدة في حفل افتراضي بسبب انتشار وباء كوفيد19 في دول العالم أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس الخميس عن فوز النجم البولندي صاحب الإثنين وثلاثين عاماً روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 وبذلك يكون نجح نجم بايرن ميونخ في التفوق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو والتتويج بالجائزة بعد أداء موسم رائع مع الفريق الألماني.

ليفاندوفسكي ومشواره الموسم الماضي مع فريق بايرن ميونخ

قدم النجم البولندي موسم أكثر من رائع مع الفريق الألماني يستحق عليه التتويج بهذه الجائزة عن جدارة واستحقاق حيث أحرز اللاعب الموسم الماضي البطولات والألقاب التالية:

بطولة الدوري الألماني.

بطولة كأس ألمانيا.

بطولة السوبر الألماني.

بطولة دوري أبطال أوروبا.

بطولة السوبر الأوروبي.

لقب هداف الدوري الألماني برصيد34 هدف.

لقب هداف كأس ألمانيا برصيد 6 أهداف.

لقب هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدف.

نجح في تسجيل 55 هدف الموسم الماضي مع الفريق الألماني في مختلف البطولات.

هذا وقد أعلن النجم البولندي عن سعادته البالغة بعد التتويج بتلك الجائزة وقدم الشكر لكل من زملائه ومدربي فريقه، هذا وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضاً عن فوز الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ بالفوز بجائزة أفضل حارس مرمي هذا العام بعد تألقه مع فريقه، كما توج المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب لهذا العام.