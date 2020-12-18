نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: إكرامي هو رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن مباراة الأبيض أمام بيراميدز، التي أقيمت مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، أنها لم تظهر بالمستوى المأمول، مشيرا إلى أنها كانت متوسطة فنيًا.

وأشار صلاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' الذي يذاع عبر قناة '' Ten ''، أن التعادل الإيجابي بين الفريقين جاء عادلًا، موضحا أن الزمالك استحوذ على فترات وبدأ في تهدد مرمى بيراميدز بعد هدف التعادل.

وأوضح محمد صلاح مستكملا حديثه، أن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز هو رجل المباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك حصد 4 نقاط حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، بينما جمع بيراميدز نقطة واحدة فقط من لقائين.