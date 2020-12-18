نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق , تغريدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". وكتب أحمد عبد " سهلة اهي جبل ابو الفتوح / علاء / الونش / حازم طارق / ساسي اوباما زيزو / بن شرقي مصطفى ده التشكيل الطبيعي دلوقتي و معاك أوراق بديلة و ناس لسه بتجهز احسن من اي فرقة في الدوري فالطبيعي الصح يتعمل و كل واحد يلعب في مركزه و الله و الله مفيش فرقة متكاملة زينا .. ". اقر ايضا : علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق على تعادل الزمالك امام بيراميدز في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز. وكتب ميدو عبر تويتر قائلا: "‏أحداد لاعيب كويس لسه راجع من إعارة لازم يخش التشكيل الاساسي واحدة واحدة علشان مايتحرقش ويفقد الثقة في نفسه.. معانا اتنين نمرة ١٠ جامدين شيكا وأوباما نقسم الماتش بينهم ويبقى معانا احداد واوناجم بره.. بيراميدز عندهم مشكلة بدنية كبيرة بعد الدقيقة ٧٠!! كان نفسنا نكسب بس الحمد لله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز .. أحمد عيد: مفيش فرقة متكاملة زينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.