لايبزيج يحسم صفقة المايسترو لصالحه

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي لايبزيج الألماني من التعاقد مع مع المجري دومينيك سزوبوسزلاي من ريد بول سالزبورج النمساوي.

ووافق اللاعب البالغ من العمر 20 عاما على عقد يبقيه بالفريق حتى عام 2025، وسينضم إلى ناديه الجديد حينما يتم فتح سوق الانتقالات الشتوية في الأول من كانون ثان / يناير المقبل، فيما قدرت وسائل إعلام الصفقة الخاصة باللاعب ب20 مليون يورو (5ر24 مليون دولار)، الذي كان اسمه قد ارتبط ببايرن ميونخ وريال مدريد.

وأعرب ماركوس كرويشي المدير الرياضي لفريق لايبزج عن شعور فريقه بالفخر لاختيار اللاعب له رغم تلقيه عروضا من أكبر الأندية الأوروبية.

وأضاف: "هذا الأمر يوضح الكثير عن رحلتنا وطموحنا".

وبات سزوبوسزلاي اللاعب الثامن العاشر الذي ينتقل مباشرة من سالزبورج إلى لايبزج.

من جهته، قال اللاعب إن ناديه الجديد تطور بشكل رائع وبات من أفضل الاندية في الدوري الألماني.

ويحتل لايبزج المركز الثالث بعد مرور 12 مرحلة، بفارق نقطة خلف المتصدر باير ليفركوزن، ومن المرجح أن يشارك اللاعب المجري في أول مباراة له ضد بوروسيا دورتموند الذي يلعب ضمن صفوفه لاعب أخر من سالزبورج وهو النرويجي إيرلينج هالاند، في التاسع من كانون ثان / يناير المقبل.