نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: ساسي يبالغ في مطالبه وبن شرقي لا يحق له طلب زيادة الراتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن لاعب الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يبالغ في طلباته المادية من أجل تجديد عقده.

وأوضح في تصريحات خاصة ليرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten"، أن فرجاني ساسي لا يستحق أكثر من 10 مليون جنيه في الموسم.

وأشار إلى أن يوسف أوباما أحد أبناء النادي وسيقوم بتجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أشرف بن شرقي لا يحق له المطالبة بزيادة في راتبه.

وشدد على أن الزمالك سيكون منافس قوي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم من أجل حصد اللقب، مشيرا إلى أن الزمالك يملك لاعبين مميزين.