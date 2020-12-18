نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يكشف عن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرازيلى نيمار دا سيلفا، جناح ومهاجم فريق باريس سان جيرمان، عن الإستمرار مع الفريق الفرنسى، ولا صحت لما يتردد من شائعات حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالى، ومقترح عودته إلى برشلونة.

وينتهى عقد نيمار مع باريس سان جيرمان فى يونيو 2022، وبالتالى، يسعى النادى الفرنسى لتمديده مع زميله فى الهجوم، كيليان مبابى، لفرض المزيد من الاستقرار على الفريق فى السنوات المقبلة.

وكشف نيمار على مستقبله مع الـ PSG، خلال حواره مع مجموعة "PokerStars"، "أشعر بالراحة فى هذا النادى، لقد تأقلمت على الأجواء".

وسيواجه سان جيرمان نظيره برشلونة فى دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، وهو فى الوقت الحالى، يقوم ببرنامج علاجى بعد إصابته فى الكاحل خلال مباراة أولمبيك ليون فى بطولة الدورى الفرنسى.