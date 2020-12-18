تعرف على حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام ختام الجولة الثانية اليوم الجمعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. من المقرر أن يدير مباراة الأهلي وغزل المحلة، طارق مجدي، ويعاونه كل من أحمد لطفي ومحمد عزازي ومحمد سيد بكر، فيما يدير الفيديو محمد الصباحي وحمادة القناوي. وسيدير مباراة المقاصة وانبي، الحكم أحمد جمال، ويعاونه هاني العراقي وخالد حسين وخيرالله سليمان، وفي الفيديو عمرو الشناوي ومحمود أبورجال.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.

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