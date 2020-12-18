نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، آخر تطورات تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء، بالإضافة إلى عقود بعض اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء.

وأكد قاسم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أنه سيتم عقد جلسة مع فرجاني ساسي، ووكيله، بوجود أيمن يونس يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تجديد تعاقد اللاعب كونِه أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق.

جدير بالذكر أن الزمالك تعادل إيجابيا بهدف أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الخميس.