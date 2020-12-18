مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، 18 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي: مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 10:00 مساء، أتلتيك بيلباو × هويسكا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة 09:30 مساء، يونيون برلين × بوروسيا دورتموند، تذاع عبر قناة beIN Sports FR HD 3 مواعيد مباريات الدوري الهولندي اليوم 09:00 مساء، بى اى سى زفوله × إيمن مواعيد مباريات دوري الخليج العربي الاماراتي 04:00 مساء، إتحاد كلباء × الوحدة، تذاع عبر قناة AD SPORTS 1 HD 04:00 مساء، الفجيرة × شباب الأهلي دبي، تذاع عبر قناة AD SPORTS 2 HD 07:00 مساء، النصر × العين، تذاع عبر قناة 10AD SPORTS 1 HD 07:00 مساء، عجمان × خورفكان، تذاع عبر قناة AD SPORTS 2 HD مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة 02:30 عصرا، مصر المقاصة × إنبي، تذاع عبر قناة ON Sport 05:00 مساء، الاتحاد السكندري × سموحة، تذاع عبر قناة ON Sport 07:30 مساء، الأهلي × غزل المحلة، تذاع عبر قناة ON Sport

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