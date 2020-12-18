اليوم بالممتاز .. المقاصة يلاقي إنبي .. وديربي "إسكندراني" بين الاتحاد وسموحة

ويدخل مصر المقاصة اللقاء بقيادة إيهاب جلال بدون نقاط بعد خسارته الجولة الافتتاحية امام الأهلي كذلك الحال بالنسبة لانبي بقيادة حلمي طولان حيث لا يمتلك الفريق البترولي أي نقطة بعد خسارته الجولة الاولي امام اسوان.
واختتم المقاصة تدريباته أمس استعداد للقاء وشرح جلال بعض الجمل الفنية لتنفيذها خلال اللقاء .. في المقابل اختتم انبي تدريباته امس وقام طولان بمعالجة بعض الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه في المباراة الماضية .
وفي المباراة الثانية يدخل الاتحاد اللقاء بقيادة حسام حسن بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق فى الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدفين لهدف في المقابل تعادل سموحة بقيادة احمد سامي فى الجولة الأولى مع غزل المحلة
حرص محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على حضور تدريبات الفريق الأول باستاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة غدا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.
وطالب محمد مصيلحى لاعبي الاتحاد السكندري بتحقيق الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية وتحقيق كافة البطولات من اجل اسعاد جماهير زعيم الثغر.
وأعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة غدا ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري.
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي..
عماد السيد، محمد صبحي، محمود رزق، داميون لوي، محمد عطوة، كريم يحيي، كربم الديب، السيد سالم، صبري رحيل، حسام عاشور، احمد مانجا، مروان عطية، خالد الغندور، عمار حمدي، احمد راشد عبد، كريم ممدوح، ويلياميز روماريو، رزاق سيسه، خالد قمر.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، التدريب الختامي بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول باستاد الإسكندرية؛ استعدادًا لمواجهة سموحة في اللقاء الذي يجمع بينهما غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.
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