الرياضة

تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة قبل لقاء الليلة

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يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، في تمام السابعة والنصف على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وتواجه الفريقان في 35 مباراة، فاز النادي الأهلي في 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق غزل المحلة مباراتين، وخيم التعادل بينهما على 10 مباريات.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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