تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة قبل لقاء الليلة

وتواجه الفريقان في 35 مباراة، فاز النادي الأهلي في 23 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق غزل المحلة مباراتين، وخيم التعادل بينهما على 10 مباريات.

يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، في تمام السابعة والنصف على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.