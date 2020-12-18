هاشتاج الزمالك وبيراميدز يتصدر تويتر ... ومغردون: ماتش أوروبي

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالآتى :
- يوم كروي جميل من مباراة المصري و الجونة مرورا بالإسماعيلي والإنتاج ( روعه ) وأخيرا مباراة السهره الزمالك وبيراميدز الي كانت فعلا مباراه حلوه ملعب حلو بشكل لعيبه بنجوم لدي كل فريق لا الدوري حلو
- انا كنت بقول ان لعيبة الزمالك فرديا اعلي من الاهلي وجماعيا اقل، لكن طلع لعيبة الزمالك وبيراميدز كمان اعلي من الاهلي فرديا وجماعيا كمان..
للأسف طلع عندك حق
- انهاردة اتفرجت على ماتشين احلى من بعض في الدوري المصري: الاسماعيلي والانتاج الحربي ٣:٣ و الزمالك وبيراميدز تعادل ١:١ و يا ليالي الاچيبشن ليج وحشتينا
- لما تبقى بطل الدوري والكأس وافريقيا وتتفرج على الزمالك وبيراميدز وهما بيتعادلوا عشان يوسعولك الصدارة
- بالمناسبة، الزمالك عمل ماتش حلو جدًا وكانوا واقفين صح فالملعب .. وبيراميدز عمل ماتش عظيم على جميع الأصعدة الفردية والجماعية وكفاية إن فريق بقوة بيراميدز فى حالته الفنية العظيمة النهاردة ماقدرش يكسبك وانت بحالتك الفنية السيئة خصوصًا ع المستوى الفردي كنت اقرب منه للفوز..
- ماتش الزمالك وبيراميدز ماتش اوروبي الفريقين تكتيكيا اقوياء في الملعب تعالي شوف الرسم التكتيكي ووقفه اللاعبين ماتش صعب علي الفريقين مساحات ضيقه جدا يعرفك ان الشغل ده بيبدأ من التمرين ازاي تطلع من الضغط والرتم العالي ماتش هايل
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