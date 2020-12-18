الليلة .. الأهلي يواجه "زعيم الفلاحين" غزل المحلة بدون موسيماني بحثا عن الصدارة

يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، في تمام السابعة والنصف على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

كان من المقرر أن تقام المباراة باستاد غزل المحلة ولكن تعذر ذلك لأسباب تنظيمية ولدواع أمنية ما دفع مسؤولي غزل المحلة لطلب تبديل المباراة مع الأهلي بحيث تقام مباراة اليوم بملعب "السلام" على أن تقام مباراة الدور الثاني بالمحلة.

ويدخل الأهلي وهو يسعى وراء الفوز الثاني على التوالي في الدوري الجديد وعدم التفريط في أى نقطة رغبة في الانفراد بصدارة جدول الترتيب قريبا وتحقيق اللقب، اما غزل المحلة فيبحث عن تقديم أداء جيد ومباراة تليق بتاريخه وجماهيره.

وشهدت تدريبات الأهلي جدية فى اليومين الأخيرين وتركيزا شديدا من اللاعبين رغم الظروف الصعبة التى يعيشها الفريق حاليا بعد ان ضربت الكورونا الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قبل المواجهة ب48 ساعة

وتغيب عن آخر تدريبين للفريق بسبب مكوثه في العزل وقام مساعده كافين جونسون وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتسيير الأمور داخل الفريق ومواصلة العمل دون ان يؤثر ما حدث على باقي اللاعبين.

وخضع موسيماني وزوجته للعزل بعيدًا عن أسرتهما ولم يحضر تدريبات الفريق الأحمر أمس وسوف يغيب عن قيادة الفريق الأحمر أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري. ومن المقرر أن يقود كيفن جونسون، المدرب العام مباراة غزل المحلة وسوف تحدد المسحة التي يخضع لها موسيماني موقفه من رحله النيجر المقرر لها الساعات الأولي من صباح السبت علي متن طائرة خاصة لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي المقرر لها الأربعاء المقبل.

وكان الأهلى قد اختتم استعداداته امس فى معسكره المغلق تحت إشراف كافين جونسون الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق امام المحلة ورغم انه سيكون المسئول الأول عن كافة الأمور الفنية بما فيها تشكيل المباراة.

وخلال المران وضحت تعليمات الجهاز للثنائى كهربا وطاهر لمساندة الظهيرين والتى كان الجهاز الفنى حريصا على علاجها فى الايام الماضية.

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.