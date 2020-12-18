أخبار الرياضة .. وليد العطار يرأس اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة .. تشكيل أفضل 11 لاعبا بـ 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تشكيل أفضل 11 لاعبا في عام 2020، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية.
كشف الإعلامي مدحت شلبي عن موقف اللجنة الخماسية القائمة بعمل اتحاد الكرة التي يرأسها عمرو الجنايني، ويعدد الإنجازات التي قامت بها هذه اللجنة.
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