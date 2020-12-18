نجم الزمالك السابق: هذا هو أفضل مدافع فى مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، عن محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأنه هو أفضل مدافع في مصر بالوقت الحالي.

وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمود حمدي الونش هو أفضل من علي جبر وأحمد حجازي ويستحق اللعب أساسيًا في صفوف منتخب مصر".

وتابع: "الونش أفضل من علي جبر وأحمد حجازي، فالثنائي لا يجيدان اللعب (مان تو مان) ولكن يجيدان التسليم والتسلم لذلك الوتش هو أفضل منهم ويستحق التواجد أساسيًا في صفوف منتخب مصر".