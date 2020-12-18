نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير صحفي إسباني، عن الشرط الذي حدده النجم الفرنسي كيليان مبابي، لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

تجديد عقد كيليان مبابي من باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، في ظل ارتباط اسمه بعدد من فرق أوروبا، على رأسهم ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي.

من جانبه ذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني أن كيليان مبابي طلب من إدراة باريس سان جيرمان التعاقد مع مواطنه، حسام عوار، لاعب ليون، قبل بدء مفاوضات تجديد عقده.

وتابع الموقع أن كيليان مبابي، يرى أن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، يحتاج لخدمات مواطنه حسام عوار في الموسم الكروي الجديد، لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وأتم الموقع تقريره موضحا أن إدارة باريس سان جيرمان ستلبي جميع طلبات نجم الفريق الأول كيليان مبابي، من أجل تجديد تعاقده، وضمان بقاؤه داخل حديقة الأمراء.