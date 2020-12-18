يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، النادي الأهلي مع فريق غزل المحلة باستاد “الأهليWE السلام” ضمن منافسات الأسبوع الثاني لبطولة الدوري الممتاز 2020 /2021. ويرغب الأهلي فى مواصلة انتصاراته في الدوري بعد الفوز فى الجولة الأولى على مصر المقاصة. ويفتقد الأهلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد إصابته بفيروس كورونا، ويقود المباراة مساعده كافين جونسون. ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:- في حراسة المرمى :محمد الشناوي في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني في خط الوسط: اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في الهجوم :محمود كهربا، محمد شريف، صلاح محسن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في غياب موسيماني.. تغييرات بالجملة بتشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.