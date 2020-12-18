يواجه منتخب مصر للشباب لكرة القدم مأزقا كبيرا وظروفا صعبة بعد اكتشاف إصابتين جديدتين بين صفوفه بفيروس كورونا قبل مواجهة تونس اليوم فى الجولة الثانية لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الافريقية فى موريتانيا.
الجدير بالذكر أن لإصابتان لـ محمود صابر وأحمد نبيل لتصل عدد الإصابات بصفوف المنتخب إلى ١٦ حالة بالإضافة الى المدير الفنى لتصبح مشكلة كبيرة للمنتخب قبل مباراة تونس اليوم لتشير الأمور إلى إمكانية الانسحاب مرة ثانية مثلما حدث فى المباراة الأولى أمام ليبيا لعدم توافر العدد القانونى لخوض المباراة وهو الذى يشترط وجود ١١ لاعبا أساسيا فى أرضية الملعب بالإضافة إلى ٤ لاعبين على دكة الاحتياط وهو الأمر الذى لا يتوافق مع الوضع الحالى للمنتخب حيث لا يتواجد سوى ١٤ لاعبا فقط رغم ضم لاعبين من مصر وهما مصطفى ميسى و احمد حسام.
وكانت الساعات والأيام الماضية قد شهدت أجواء صعبة خاصة بعد قرار ارسال طائرة خاصة لإحضار اللاعبين من تونس إلا ان اللاعبين وتمسكوا باستكمال البطولة رغم القرار الذى صدر بإرسال طائرة خاصة بعد الانسحاب من المباراة الأولى إلا أن القرار تجاوب مع إصرار وحماس اللاعبين على استكمال المنافسات بعد أن تم استقدام كل من أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسى لاعب سيراميكا كليوباترا من مصر ووصلا أمس الى تونس للانضمام الى صفوف الفريق لاستكمال العدد القانونى لخوض المباراة الثانية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا تهدد منتخب الشباب أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.