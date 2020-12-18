موسيماني يعثر على بديل سيرينو في الدوري الفرنسي

وذكر موقع " soccer laduma" الجنوب أفريقي، أن موسيماني يرغب في ضم كيجان دوللي لاعب جناح فريق مونبلييه الفرنسي، خلال الشتاء المقبل، بعد فشل التعاقد مع سيرينو.
وأضاف الموقع، أن عقد كيجان دوللي ينتهي مع مونبلييه خلال الصيف المقبل، ولكن الفريق حريص على تجديد عقد اللاعب، إلا أن عرض الأهلي المالي قد يحسم الصفقة .
يذكر أن نادي صن داونز الجنوب أفريقي رفض عرض الأهلي لضم جاستين سيرينو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، بسبب ضعف المقابل المادي.
كان الأوروجوياني، جاستون سيرينو، طالب إدارة نادي صن داونز، مؤخرا، بالموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال سيرينو في تصريح أبرزه موقع "soccer laduma" الجنوب أفريقي: "أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي".
وذكر الموقع، أن الأهلي عرض 16 مليون جنيه على صن داونز من أجل الموافقة على رحيل سيرينو، إلا أن النادي الجنوب أفريقي رفض العرض، من أجل الضغط للحصول على أموال أكثر.
ويمتج عقد جاستون سيرينو مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي حتى صيف 2025.
وشارك سيرينو مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10 اخرى.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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