موسيماني يعثر على بديل سيرينو في الدوري الفرنسي

يستهدف الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي ضم مواطنه كيجان دوللي لاعب فريق مونبلييه الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض فشل صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو جناح فريق صن داونز.

وذكر موقع " soccer laduma" الجنوب أفريقي، أن موسيماني يرغب في ضم كيجان دوللي لاعب جناح فريق مونبلييه الفرنسي، خلال الشتاء المقبل، بعد فشل التعاقد مع سيرينو.

وأضاف الموقع، أن عقد كيجان دوللي ينتهي مع مونبلييه خلال الصيف المقبل، ولكن الفريق حريص على تجديد عقد اللاعب، إلا أن عرض الأهلي المالي قد يحسم الصفقة .

يذكر أن نادي صن داونز الجنوب أفريقي رفض عرض الأهلي لضم جاستين سيرينو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، بسبب ضعف المقابل المادي.