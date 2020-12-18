فان دايك مدافع ليفربول يحتفل بتواجده بفريق العام من فيفا

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تشكيل أفضل 11 لاعبا في عام 2020، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء امس ، في مدينة زيوريخ السويسرية.
وجاءت تشكيل فيفا فيفبرو كالاتي:
أليسون
أرنولد - فان دايك - راموس - دايفدز
تياجو - كيمتش - دي بروين
رونالدو - ليفادفوسكي - ميسي
وأقيم الحفل امس كحدث افتراضي مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم 2020.
يذكر أن ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ هو الفائز بالنسخة بجائزة أفضل لاعب في العالم متفوقا على ميسي وكريستيانو.
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