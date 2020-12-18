نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن صعوبة تعاقد النادي الأهلي مع لابا كودجو لاعب نادي العين الإماراتي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "لابا كودجو يتقاضى مبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا" أي ما يساوي 47 مليون جنيه تقريبا"، وهو الرقم الصعب أن يدفعه أي نادي في مصر خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "وهناك اتجاه داخل نادي العين لتجديد عقد لابا كودجو، لاسيما أنه من الركائز الأساسية ضمن تشكيلة الفريق".

وفي سياق متصل، رفص بيدو إيمانويل المدير الفني للعين الإماراتي مؤخرا، على رحيل لابا كودجو عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إيمانويل في تصريحات نقلتها صحيفة " الإمارات اليوم":"ليست لدينا نية لبيع لابا كودجو، الحديث عن هذا الأمر في هذا الموسم ليس جيدًا .. افتقدنا لاعبين كثيرين ولا نريد أن نفقد لاعبين آخرين."

وارتبط لابا كودجو بالانتقال للنادي الأهلي في فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم خط الهجوم.

وانتقل لابا كودجو لنادي العين صيف العام الماضي قادمًا من نهضة بركان المغربي بعد قيادته الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية قبل الخسارة من الزمالك