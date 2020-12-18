نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الكرة في الزمالك توجه تحذيراً للاعبي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت لجنة كرة القدم بنادي الزمالك، نجوم الفريق، من الإنسياق وراء عروض الاحتراف الوهمية، وما يثار خلال وسائل الإعلام.

وتحدثت تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية، حول تلقي نجوم الزمالك عروض للاحتراف الخارجي، على رأسهم مصطفى محمد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.

وأكدت اللجنة، أن الهدف من تلك العروض، هو زعزعة استقرار الفريق الأول، الذي يخوض غمار بطولة الدوري المصري الممتاز، ويستعد لبدء مشوار دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت اللجنة، على اللاعبين بعدم التعامل مع وكلاء اللاعبين والسماسرة، والمطالبة حال تلقى أي عروض بالتفاوض رسميا مع إدارة النادى.

وأشارت الإدارة إلى أن بعض العروض التي وصلت للاعبين، من بينهم مصطفى محمد، لا تليق باسم الزمالك وأسمائهم، وطالبت بالتركيز الفترة المقبلة، مع الوعود بتسهيل احتراف أي لاعب حال تلقى عروض احتراف قوية.