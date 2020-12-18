خالد الغندور: حميد أحداد مش لايق على الزمالك.. والمثلوثي ليس محترفا

وقال خالد الغندور في برنامج "زملكاوي":" باتشيكو مصمم على البدء بـ حميد أحداد، لا أريد ظلم اللاعب، لكن أرى أن لعب حميد مش لايق على

، لكنه قد يكون لائقا مع الفرق المغربية".

وتابع الغندور:" لا أريد ظلم اللاعب، لكن مع احترامي للإدارة السابقة، اللاعب تلقى أكثر من عرض ولم يتم بيعه". وقال:" يوجد أكثر من نادٍ مغربي يريد شراء حميد أحداد خلال فترة الإنتقالات الشتوية، والأفضل ضم لاعب مصري محلي في هذا المركز أو لاعب وسط مدافع أفضل". وأضاف:" عندنا لاعب اسمه حمدي المثلوثي يتقاضي راتبا أضعاف ما كان يتقاضاه مع الصفاقسي، وفي النهاية مش جاهز ووزنه زائد ويحتاج إلى شهر إضافي للجاهزية رغم أنه متواجد في مصر منذ 6 أشهر، يبقى كده حمزة المثلوثي مش محترف". واستطرد:" لاعب يتاقضي هذا الأجر، لابد من أن يموت نفسه في الجيم والجري وأن يكون جاهزا للعب والمشاركة". وتابع:" المثلوثي لازم يعرف أنه محترف وأنه جاي نادٍ كبير بحجم الزمالك، لذلك لابد أن يكون جاهزا لجميع المنافسات القادمة، مينفعش أن نبدأ مسابقة الدوري، واللاعب غير جاهز". يذكر أن الزمالك تعادل مع بيراميدز، أمس، الخميس بهدف مثله، في المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي. ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتقى بيراميدز إلى المركز الـ 13 بنقطة وحيدة.

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