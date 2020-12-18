منتخب النسائية يدخل معسكرا مفتوحا لمواجهة لبنان وديا مرتين.. صور

انتظم منتخب مصر للكرة النسائية دون ال 20 عام في معسكر مفتوح استعدادا لمواجهة منتخب لبنان وديا يومي 23 و26 ديسمبر الجاري في أولي التجارب الودية الدولية ضمن الاستعدادات لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .

ويؤدي منتخب الانسات تدريباته علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة استعدادا للمشاركة في تصفيات امم افريقيا والمونديال.

واختار احمد رمضان المدير الفني 20 لاعبة لدخول المعسكر وهم هانيا عصام من كفر سعد وامبنه عمر من البنك الاهلي وفرح سمير من وادي دجلة في حراسة المرمى بالإضافة إلي هدي عمرو وكاميليا كريم وهنا حسن وهنا سليمان وتمارا كمال وندي عماد من البنك الاهلي وندي خالد وليلي شريف وجايدا المستكاوي وليلي زاهر ونادية رمضان و نادين غازي من الجونة وحلا مصطفي ودانا ندا من وادي دجلة ومي مجدي من الأميرية ومنار السيد من المصري القاهري ونور خالد من الطيران .

وخضعت جميع اللاعبات لتحاليل الرابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا .

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة منتخب لبنان .