محمد فضل الله: يحق للفيفا إلزام اللجنة الثلاثية بإجراء انتخابات للجبلاية نهاية يناير

أكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى ، أحقية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى الزام اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بإجراء انتخابات يوم 31 يناير.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أرسل خطابا رسميا الى الجبلاية تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة وتعيين لجنة ثلاثية فى الأيام المقبلة لتسيير شؤون الاتحاد .

قال محمد فضل الله لـ دوت الخليج: إذا قرر الفيفا إجراء الانتخابات يوم ٣١ يناير القادم فسيلتزم الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك.

وتابع: ما بستهدفه الفيفا هو وجود مجلس إدارة للاتحاد منتخب بإرادة أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وإدارة شؤونه باستقلالية القرار دون وصاية من أحد.

وأضاف: أما بقية الاتحادات التى تم تأجيل الجمعية العمومية التابعة اليها فهى تملك مجالس إدارات منتخبة.

واستطرد : ومن ثم الفيفا سيلتزم بانظمته وعلاقاته مع الاتحادات الوطنية الخاصة بتنظيم عمل مجالس إداراتها.

وأردف: لا يجوز أن يكون هناك تدخل من اى طرف ثالث فى إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم سواء كان هيئة أهلية او هيئة حكومية.

وسبق لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الاعلان عن عدم انعقاد الجمعيات العمومية فى الاتحادات الرياضية والأندية تحسبا لتعرض أعضاؤها للإصابة بفيروس كورونا.

واكدت مصادر ان ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأوليمبية المصرية يعد احد العناصر المرشحة بقوة لعضوية اتحاد الكرة بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اليوم بتعيين لجنة مؤقتة جديدة وإنهاء لجنة عمر الجناينى.

وأوضحت المصادر إن ممدوح الششتاوى من العناصر الإدارية الناجحة فى ظل القيادة الإدارية الناجحة فى اللجنة الأولمبية على مدار السنوات الماضية.

ونجح الششتاوى الذى يتواجد حاليا ضمن اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة اليد فى العديد من الملفات المهمة التى أسندت اليه خلال الفترات الماضية.

وأفادت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مصطفى مراد فهمى السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يعد أبرز المرشحين لترؤس اللجنة الثلاثية للجبلاية.

ذكرت أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وضع سكرتير الكاف السابق ضمن قائمة المرشحين المميزة لترأس اللجنة الثلاثية للجبلاية نظرا لخبراته الإدارية الكبيرة إلى جانب تمتعه بكاريزما فى الوسط الرياضى وبين الأندية.

ودخل جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق ضمن المرشحين لترؤس اللجنة الثلاثية المقرر أن تدير الجبلاية بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرر الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجناينى الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.

وكشفت مصادر مقربة من دائرة صنع القرار فى اتحاد الكرة أن فيفا بصدد إرسال خطاب لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة يخبره بإنهاء خدمات اللجنة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى وتعيين لجنة ثلاثية جديدة بدلا منها لحين موعد إجراء الانتخابات واختيار الجمعية العمومية للجبلاية لمجلس إدارة منتخب جديد.

يأتى ترشيح جمال علام لترؤس اللجنة الثلاثية استنادا إلى خبرته الإدارية الكبيرة وسابق توليه مهام رئاسة الجبلاية وإلمامه بكافة الأزمات والملفات التي تحيط بها.

وعلم دوت الخليج أن سبب انقلاب فيفا على لجنة عمرو الجناينى التي تضم معه الدكتور جمال محمد على نائبا والدكتورة سحر عبد الحق عضوا هو مماطلتها في الدعوة لإجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أكثر من مناسبة سابقة .

وجاء قرار مجلس الوزراء بإرجاء انعقاد أى جمعيات عمومية لمدة 6 شهور خوفا من تداعيات فيروس كورونا ليجعل الجناينى يسارع بارسال خطاب للفيفا يؤكد عدم القدرة على إجراء انتخابات الجبلاية الأمر الذى منح فيفا الضوء الأخضر للإطاحة باللجنة التى بدأت خماسية قبل أن يتم تقليصها لثلاثية برحيل محمد فضل وأحمد عبدالله .